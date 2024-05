Bruno Mars anuncia novas datas no Brasil após ter ingressos esgotados

A venda geral acontece no dia 10 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.

As bilheterias oficiais terão pontos para recolhimentos de doações para os afetados nas enchentes do Rio Grande do Sul. Será possível doar água, alimentos não perecíveis e roupas.

DATAS EXTRAS ANUNCIADAS: Devido aos inúmeros pedidos, #BrunoMars anuncia mais quatro shows além das outras quatro datas ESGOTADAS que vão rolar em outubro desse ano! pic.twitter.com/dTjAlhTn4C -- Live Nation Brasil (@LiveNationBR) May 8, 2024

Veja a agenda completa de Bruno Mars no Brasil

04 e 05/10 - Rio de Janeiro - Engenhão

08, 09, 12 e 13/10 - São Paulo - MorumBIS

17 e 18/10 - Brasília - Estádio Mané Garrincha