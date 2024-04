Molejo se pronuncia após morte de Anderson Leonardo: 'Momento difícil'

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.

O cantor fez sucesso no Molejo, cantando os maiores sucessos do grupo, como "Cilada" e "Dança da Vassoura", e conviveu com acusações de abuso e estupro. Após o anúncio da morte, os famosos lamentaram a partida do músico. Além das celebridades, os filhos de Anderson Leonardo fizeram uma homenagem ao pai.

A ex-namorada do cantor, MC Maylon, também lamentou a morte do cantor. Em entrevista à Quem, ela contou que recebeu com muita tristeza a notícia. "Estou arrasada, de luto". O ex-casal se relacionou em 2022 e ela, que é uma mulher trans, tem uma tatuagem com o rosto do artista no braço. "Fiquei conhecida mundialmente e agradeço muito ao Anderson do Molejo. Hoje eu sou conhecida como a ex-mulher dele".