Summer Breeze tem 'festival paralelo' do lado de fora do evento em SP

O festival Summer Breeze, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril no Memorial da América Latina, em São Paulo, tem um verdadeiro "festival paralelo" do lado de fora do espaço.

Fãs de rock de várias vertentes se acumulam próximo a um dos portões, onde podem assistir tranquilamente a um dos telões por entre as grades e sobre elas.

Pessoas com camisetas de banda e tomando bebidas alcoólicas mostram que foram até o local de forma planejada, e não estavam somente de passagem. De acordo com Nasi, profissional de TI que faz parte de uma banda de rock gótico, a ideia é acompanhar de forma gratuita.