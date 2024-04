Summer Breeze: Edu Falaschi conquista plateia em belo esquenta para o Angra

Chega a ser curiosa esta conexão do chamado Angraverso se fechando em pleno Summer Breeze 2024. Enquanto, na edição do ano passado, Viper e as cinzas do Shaman se uniram num combo meio improvisado para homenagear o finado André Matos, este ano temos Edu Falaschi abrindo os trabalhos na sexta (26), enquanto o Angra em pessoa sobe ao palco no sábado (27). Desta forma, a apresentação de Edu (ladeado no palco por dois questionáveis cavaleiros templários infláveis) serve até como um esquenta para o próprio Angra, considerando que uma parte considerável do repertório inclusive deve se repetir.

Embora tenha trazido a envolvente "Sacrifice" e a longa e intrincada "Eldorado" no setlist, ambas de sua recente carreira solo, o foco de Edu foi, como prometido, uma espécie de greatest hits de sua fase à frente do Angra, aqui derivado principalmente dos discos "Rebirth" (2001), "Temple of Shadows" (2004) e do EP "Hunters and Prey" (2002). No começo, o cantor sofreu um pouco não apenas com o calor - parcialmente solucionado por um ventilador à sua frente, criando um efeito performático divertido com sua cabeleira esvoaçante - mas também com a voz, entregando pequenos desafinos perceptíveis ao longo de "Acid Rain" e "Waiting Silence".