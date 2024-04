Anderson fez sucesso no Molejo e conviveu com acusações de abuso e estupro

Anderson foi internado com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show, e passou três semanas no hospital. Uma semana depois, no entanto, voltou a ser internado.

Ele voltou a ser internado na segunda-feira (22). Nesse meio tempo, o Molejo desmentiu por duas vezes boatos de morte do cantor.

Acusação de assédio

Além de sucesso, Anderson Leonardo acumula polêmicas. Em maio de 2022, a ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou o artista de assédio no programa. De acordo com ela, a estrela do pagode a tocou e ela não se queixou, à época, por medo de perder seu emprego.

"Antigamente as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Então, eu lembro, na Banheira, que o Anderson, do Molejo, veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico", contou no podcast Papagaio Falante.

No podcast, destacou que ele agiu como uma forma de fazê-la parar de agarrá-lo na banheira. "Eu estava agarrando muito ele, sufocando, dando uma gravata, e ele ficou chateado, irritado. Então, a forma que ele achou que poderia me parar era fazendo um exame ginecológico. Foi bem desagradável", detalhou.