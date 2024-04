Festival de rock Summer Breeze começa amanhã em SP; ainda há ingressos

O festival de rock alemão Summer Breeze Open Air realiza a sua segunda edição no Brasil. O evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2024 no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Anthrax, Mercyful Fate, Sebastian Bach, Mr. Big e Epica estão entre as atrações mais aguardadas.

Além dos shows, o festival conta com ativações como feira geek, tatuagem e a Horror Expo, venda de vinis, espaço kids com monitores, áreas de descanso, palestras e gastronomia diversa. Há também um Lounge com acesso prioritário, open bar e open food.