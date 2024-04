Rita Cadillac volta ao pornô e anuncia parceria com 'colega' de Urach

Longe do cinema adulto há mais de uma década, Rita Cadillac, 69, anunciou nesta quarta-feira (25) que está de volta ao gênero.

O que aconteceu?

A eterna musa do Programa do Chacrinha divulgou que está preparando uma parceria com o ator pornô Jeferson Reis, 28. Mais conhecido como Jefão, ele ganhou notoriedade ao protagonizar vídeos de sexo explícito com Andressa Urach, 36.

Nos stories de seu Instagram, Rita divulgou uma prévia dos bastidores da filmagem. "Ninguém está esperando! Quando soltar, vai ser uma bomba!", dispara Jefão no vídeo, que dura apenas alguns segundos e divulga o link para o perfil de Rita no Privacy, onde o conteúdo será publicado.