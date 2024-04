Ney Matogrosso anuncia 'maior show da carreira' com aparatos tecnológicos

Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender", título do show, vai contar com aparatos tecnológicos, visuais e cenográficos. No repertório, canções como "Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua", "O Beco", "Jardins da Babilônia", "Tua Cantiga", entre outros.

Ney Matogrosso imprime uma digital muito forte em seu trabalho e, mesmo com essa identidade bem definida, ele sempre consegue dar um olhar de novidade para os seus shows Guss Luveira, vice-presidente de Marketing e Criação da 30e.

O anúncio do projeto aconteceu na noite desta quinta-feira (25), durante evento no Love Cabaret, em São Paulo. "O Love é um palco para despertar o desejo e até incomodar", descreve o site do espaço.

Local recria a atmosfera de cabarés clássicos. Luzes por todos os lados ajudam a dar o tom do endereço, que foi projetado justamente para explorar as inúmeras possibilidades do desejo humano.

Diego Martins, 26, marcou presença no evento. O ator fez sucesso como Kevinho ao viver par romântico com Amaury Lorenzo na novela "Terra e Paixão" (Globo). Antes de estourar na TV, no entanto, ele foi um dos destaques da versão brasileira do The X Factor (Band).