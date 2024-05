Quem é Estere, filha de Madonna que encantou o Rio e ganhou nota 10

Ambas se desenvolveram na dança, seguindo os passos artísticos da mãe. Stella também vem mostrando habilidades no piano.

Estere e Stella, gêmeas adotadas por Madonna Imagem: Reprodução/Instagram/madonna

As meninas já se arriscaram cantando funk. Madonna compartilhou nas redes sociais as duas tentando cantar "Olha a Explosão", de Mc Kevinho, sentadas no banco de trás de um carro. Em outra ocasião, as duas meninas se juntaram à mãe para uma performance de "Bumbum Granada", dos MCs Zaac e Jerry.

Filhos de Madonna

A artista ainda é mãe de Rocco, 24, por quem travou uma batalha judicial com o pai dele, o diretor Guy Ritchie, e foi às lágrimas num show intimista na Austrália dedicado ao então adolescente.