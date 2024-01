Ciúmes ocasionou briga entre João Guilherme e Enzo Celulari, diz jornal

"Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit", detalhou a fonte.

Os dois ainda vêm se envolvendo com as mesmas mulheres. Ambos tiveram um affair com Yasmin Brunet, Bruna Marquezine e Jade Picon. "Ele [Enzo] já tinha ficado com a Yasmin, depois a Jade. O João já tinha o ranço instalado, né?", disse a pessoa próxima aos influenciadores.

Climão em Fernando de Noronha. Ainda segundo a fonte, houve um mal-estar entre Enzo e João Guilherme, Bruna, Sasha e o marido enquanto eles curtiam dias no arquipélago pernambucano. "Com ciúme, ele [Enzo] acabou fazendo a cabeça do 'Sasho' [João Figueiredo] e a coisa inflamou. Foi efeito dominó, e Marquezine acabou saindo antes da ilha", concluiu.