Hammershow toca em Brasilia antes de festival em SP; veja agenda de shows

Hammerfall faz nesta quinta-feira (25), em Brasília, o último sideshow pré-Summer Breeze. O festival começa nesta sexta-feira (26), em São Paulo.

O que aconteceu

Conhecida pela música "Hearts on Fire", a banda sueca de power metal tem mais de 30 anos de carreira. No Summer Breeze, o Hammerfall toca no sábado (27),

O show do Hammerfall em Brasília será no Toinha e ainda há ingressos. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Mark Farner, ex-Grand Funk Railroad, termina nesta noite sua nova turnê brasileira, com apresentação no Mister Rock.