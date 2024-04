Após mudar de vida e perder tudo, Antenor dá cartada final e é preso

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (25), Vidal e Daniel sugerem levar Antenor embora, mas ele reage. Bebel se aproxima de Antenor e ele a convida para um drinque. Antenor leva Bebel para o quarto.

Antenor, em Paraty, marca um encontro com Daniel e resolve pegar a estrada de volta para o Rio mesmo debaixo de um temporal. Nereu se preocupa com a chuva e com o fato de Antenor ter esquecido os documentos e o celular.

Cai uma barreira, Antenor decide pegar uma estrada vizinha e atropela um animal. O guarda tenta impedir que ele prossiga e Antenor oferece-lhe dinheiro para liberá-lo. Antenor é preso. Cássio incentiva Joana a se entender com Neli.