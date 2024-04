Pyong pesa relação com SBT, paternidade e BBB: 'Não sei se compensa'

Uma nova chance

Com o anúncio da mudança nas regras de inscrição do programa, que para 2025 pretende investir em duplas, Pyong respondeu se toparia um novo round na competição e surpreendeu ao revelar quem gostaria de fazer parceria. 'Eu voltaria, porque é um desafio bem complexo e legal. Dupla? Eu escolheria o Prior! Quem fez uma guerra como se eu fosse inimigo do Prior foi o público. La dentro a gente ria, bebia e zoava. Seria interessante ver como seria essa dinâmica de duplas."

Durante seu confinamento, Pyong acabou perdendo o nascimento de seu filho, Jake, fruto de seu prévio relacionamento com Samy Sampaio, mas o público passou a acompanhar a rotina da mãe e da criança nas redes sociais. Quatro anos depois, o filho do influencer já soma 2,3 milhões de seguidores no Instagram, o que o fez relembrar o dilema de expor ou não a criança ao público.

Foi uma escolha muito complexa, a decisão de expor ele ou não na internet. Ele tem 2,3 milhões de seguidores, todo mundo viu ele nascer durante o BBB. Ele se comunica muito bem, puxou isso de ambos os pais, mas quero que ele possa escolher o que vai fazer.

Saúde mental

Entre polêmicas e sucessos, Pyong acumula atualmente 7,8 milhões de seguidores e coloca a saúde mental como um ponto de destaque para encarar os desafios de tamanha exposição. Na entrevista, ele relembra como a morte do precoce do pai o impactou a embarcar nesse meio.