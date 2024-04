Matteus 'invade' live de Ivete e faz proposta a Isabelle: 'Tascar beijo'

Colegas de confinamento no BBB 24 (Globo), Matteus Amaral, 27, e Isabelle Nogueira, 31, reencontraram-se durante uma live promovida pela cantora Ivete Sangalo, 51, para promover o show que fará em Manaus no dia 1º de junho.

O que aconteceu?

Moradora da capital do Amazonas, Isabelle participava do bate-papo virtual com Ivete e Vivian Amorim, 31, quando o trio notou a presença de Matteus entre os espectadores. "Mentira que ele tá aqui. Vamos chamar Matteus! Agora vamos quebrar essa internet!", propôs a cantora.

Uma vez que Matteus se uniu ao grupo através da câmera de seu computador, Ivete o convidou para assistir ao espetáculo em Manaus. "Matteus, estou sabendo que dia primeiro de junho você tem um compromisso comigo em Manaus."