Mario Frias recebe punição de 'censura ética' por ataques a Marcelo Adnet

Mario Frias, ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, recebeu punição da Comissão de Ética Pública da Presidência.

O que aconteceu

Splash confirmou que infração ética foi constatada em reunião ordinária realizada na terça-feira (23). Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a punição foi dada em resposta às acusações de injúria e difamação contra o humorista Marcelo Adnet.

Penalidade consiste em manter o registro de censura no histórico do servidor público por até três anos. "Para que, em eventuais consultas, o serviço de Gestão de Pessoas tenha ciência da punição que o servidor recebeu, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e outros procedimentos próprios da carreira do servidor", informa o site da Presidência da República.