Chefão da Globo confirma programa com as ex-BBBs Fernanda e Pitel

As duas subiram ao palco do festival ao lado de Maju Coutinho. Fernanda e Pitel, além de apresentarem parte deo evento, fizeram brincadeiras em referência a participação delas no BBB 24 durante evento interno da empresa.

A NANDA E A PITEL NO PALCO COM A MAJU COUTINHO!!! A GENTE VENCEU pic.twitter.com/Im7MdW2Wlp -- Tuli Lou (@Louhatera) April 24, 2024

Equipe de Fernanda usou o X (antgo Twitter) para comemorar a notícia. "Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho."