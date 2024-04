Fabiula Nascimento e Emílio Dantas dizem que tem 'regras' para ir no swing

Fabiula Nascimento, 45, e Emílio Dantas, 41, disseram que existem regras para poder frequentar um casa de swing.

O que aconteceu

Nascimento e Dantas, que são casados, expuseram seus conhecimentos sobre esse tipo de ambiente, mas ressaltaram que nunca fizeram sexo grupal. Entretanto, durante o programa Surubaum, o ator admitiu que já esteve em uma casa de swing a convite de uma amiga.

Dantas disse que presenciou show de sexo, mas ressaltou que há regras para participar. "Para você participar do swing, você tem que subir [para um espaço] como se fosse um dark room, porque tem as regras lá em cima. Tinha um show de sexo rolando na parte de baixo, com um barzinho, tudo normal para as pessoas se conhecerem. Se você quisesse que rolasse alguma coisa, você subia para um lugar que tinha regras e tudo".