Ex-BBB Natália desabafa sobre vídeo íntimo: 'Tinha vergonha de sair na rua'

A ex-BBB Natália Deodato, 24, desabafou sobre um momento difícil que enfrentou após sua participação no BBB 22. Ela comentou sobre quando foi vítima do vazamento de um vídeo íntimo.

O que aconteceu

A ex-participante afirmou que quase não aproveitou o pós do programa por conta de tudo que estava passando. "É muito constrangedor! Foi uma das coisas que mexeram comigo no pós-reality do BBB. Eu tive muitos problemas emocionais, entrei em uma depressão durante uns três meses. Tiveram alguns momentos que eu precisei ser medicada para conseguir ficar bem, tive momentos de crise de ansiedade e crise de pânico", disse em entrevista ao Link Podcast.

Ela contou que uma pessoa má espalhou o vídeo e que já a ameçava anteriormente. Natália falou que um tempo se passou e ela havia esquecido a pessoa. No entanto, com a visibilidade dela no reality a pessoa acabou divulgando o vídeo.