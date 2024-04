Edu Guedes se declara para Ana Hickmann: 'A cada dia te admiro mais'

Edu Guedes compartilhou cliques românticos com Ana Hickmann e se declarou nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, o chef apareceu em várias fotos de casal com a namorada e algumas com beijo dos apresentadores.

Na legenda, ele aproveitou para se declarar. "A cada dia te admiro mais! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que vc é, com sua garra e perseverança conquista tudo aquilo que sonha. Estarei sempre a seu lado. Em breve teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho Edu".