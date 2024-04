A Grande Conquista: Saiba quem está na primeira Zona de Risco e pode sair

Hadad foi o primeiro a ir para a Zona de Risco do programa. Ele foi para a berlinda em uma dinâmica da estreia do programa, na segunda-feira (22) e até discutiu com Jey Jey.

Na terça-feira (23), os Donos tiveram que indicar pessoas à berlinda. As indicações foram divididas da seguinte maneira: 14 para Cacau (Dona da Casa Laranja), 9 para Claudinha (Dona da casa Azul) e 5 para Madshow (Dono da casa Verde).

Quem foi indicado para a primeira Zona de Risco

A Grande Conquista: Vileiros foram indicados para a Zona de Risco Imagem: Reprodução/PayPlus

Laranja: MC Mari, Any, Fellipe Villas, Fran Sabino, Ratinho, Jo, Cel, Vinigram, Kaio, Kadu, Sandrão, Billy e Flavinha. O critério utilizado por Cacau foi que alguns poderiam ter mais visibilidade com a prova. Ela defendeu que não sabia o que alguns estavam fazendo no programa.

Azul: Gabriela Rossi, Bruno Danese, Vini Sassone, Biel Azevedo, Luiza Aragão, Hideo, Destri, Lucas de Albú e Maizy. O critério utilizado por Claudinha foi colocar quem a acusou de "mandar e querer fazer tudo sozinha" na casa.