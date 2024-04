Yas: Ludmila precisa ter cuidado para não validar intolerância religiosa

Yas defende, no entanto, que faltou um adendo que deixasse claro a discordância da cantora com tal expressão. "É preciso um cuidado para entender que essa imagem pode gerar várias interpretações, como toda manifestação artística pode. Como uma pessoa de candomblé que já sofreu várias vezes com intolerância religiosa, penso que talvez ela pudesse ter complementado essa realidade com outra coisa, justamente para que as interpretações não fossem ampliadas por ali."

A apresentadora opina que, por mais que não concorde com a frase em questão, Ludmilla precisa ter cuidado para não validá-la. "Sabemos que não é uma questão de intolerância religiosa da Ludmilla, não parecer, mas essa realidade poderia ter sido colocada de uma outra maneira, para que não haja essas interpretações, para que as pessoas não concordem com o que está escrito ali, uma vez que é um discurso muito perigoso."

Conflito entre Davi e Mani parece armado para 'alongar' o BBB, opina Leão Lobo

Davi Brito, 21, vive uma crise no relacionamento com Mani Reggo, 41, desde que venceu o BBB 24 (Globo). A comerciante deixou de seguir o ex no Instagram e parou de respondê-lo após Davi dizer que os dois estavam "se conhecendo" no Mais Você.

Leão Lobo diz acreditar que o conflito conjugal entre Mani e Davi seja uma armação da direção do BBB para prolongar a repercussão do reality. "Pode ser até loucura da minha cabeça, mas dá a sensação de que é uma coisa arranjada, armada pela produção do programa. O jogo acabou, mas parece ter alguém que cuida deles [ex-brothers] e arma essas coisas para dar mais buxixo."