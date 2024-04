C6 Fest volta a unir o melhor do clássico e do novo em SP: programe-se

Soft Cell

Quando se fala em música eletrônica, nomes como Depeche Mode e Daft Punk vêm à mente, mas não podemos esquecer do Soft Cell. O duo Marc Almond e Dave Ball conquistou fama mundial com o sucesso "Tainted Love" (1981), um hino do pop da década de 1980 e alcançou o Top 10 do Reino Unido com o seu último lançamento, "Happiness Not Include" (2022).

Pela primeira vez no Brasil, Marc e Dave mostrarão aos brasileiros a magia que eles trouxeram às pistas de dança em todo o mundo.

Arena Heineken e Tenda MetLife - 19 de maio

Baile Cassiano

Conhecido como um dos pioneiros do movimento soul e funk do Brasil, Cassiano ganhou destaque nas décadas de 1970 e 1980 com os sucessos 'A Lua e Eu' e 'É Primavera'.

Cassiano nos deixou em 2021, aos 77 anos. O tributo será comandado pelo produtor e diretor musical Daniel Ganjaman e vai contar com as participações de: Liniker, Negra Li, Preta Gil, Francisco Gil e Luccas Carlos.

Cat Power Sings Dylan '66

Cat Power está de volta ao Brasil depois de dois Popload Festival. Dessa vez, Chan Marshall revisita um dos repertórios mais icônicos de Bob Dylan no excelente disco ao vivo "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert".