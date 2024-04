Atriz diz que usou metanfetamina para perder peso: 'Não comia por 5 dias'

Como as píluas se tornaram menos eficazes quando desenvolveu tolerância, ela foi apresentada para a metanfetamina. "Ninguém sabia sobre metanfetamina na época", disse ela. A atriz recebeu instrução para "cheirar", mas se sentiu desconfortável, então, em vez disso, ela colocou a droga em sucos.

Ela bebia o copo de suco antes de ir ao trabalho e, depois, chegava a ficar sem comer por cinco dias. "E eles ainda diziam: 'Sua bunda é muito grande. Suas pernas são muito grandes'", desabafou.

As críticas eram tão grandes que contribuíram para a sua saída da série. Ela enfrentou um período de fragilidade emocional, em que constantemente era questionada se estava grávida. Uma vez, uma pessoa abriu o casaco e disse: "'Vamos ver, quão gorda você é'", lembrou ela.

"Achei que era mais forte. Tentei muito me defender das mentiras e de toda a feiura que havia ali. Eu apenas uma atriz, sabe. Não tenho nenhum poder. Me lembro no set, quando ficou muito ruim, eu não estava lidando bem com a situação e com um rosto sorridente. Toda a minha linguagem corporal mudou", contou a atriz.

Ela contou que Hollywood bagunça a cabeça, mas sempre pensou que gostaria de ser uma atriz famosa. "Achei que isso significava que você seria uma atriz famosa e respeitada, mas não foi isso que significou. E no momento em que me tornei famosa, foi como, 'Oh, não, não, não, não era isso que eu tinha em mente, de jeito nenhum. Acho que não quero mais ser isso. Mas então é tarde demais'", disse ela.