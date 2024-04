'Gosto de mulher bem feminina': quem é Mia, suposta affair de Yasmin Brunet

A influenciadora Mia Carvalho, 24, foi apontada como affair de Yasmin Brunet.

A Splash, a ex-BBB confirmou que já ficou com a influencer. "Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas".

Quem é Mia Carvalho?

Influenciadora, Mia divide com os quase 600 mil seguidores no Instagram sua rotina de treinos, mostra looks, viagens e seu dia a dia. No TikTok, ela acumula 1,6 milhão de seguidores.