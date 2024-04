Show de Madonna provoca adiamentos e pode interferir até no Brasileirão

Paulinho da Viola adiou a gravação do dia 4 de maio para 25 do mesmo show. O show em comemoração aos 80 anos de vida do baluarte vai acontecer no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Quando agendamos o show, não poderíamos imaginar que um megaevento seria marcado posteriormente. O show da Madonna, confirmado recentemente para o dia 4 de maio, na Praia de Copacabana, afetará toda a cidade - como o trânsito, transporte público, hotelaria e etc. Pensando no conforto do nosso público e em aspectos práticos para todos os envolvidos, decidimos adiar o show de gravação para o dia 25 de maio.

Paulinho da Viola via assessoria do Qualistage

Até um jogo do Campeonato Brasileiro pode ser alterado. A Polícia Militar pediu à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que não sejam marcados jogos do campeonato esportivo na mesma data. A princípio, partida entre Fluminense e Atlético Mineiro está marcada para a data.

CBF costuma acatar pedidos da PM, mas ainda não há uma definição oficial. Não é simples alterar a data de uma partida no campeonato, pois envolve grade de televisão e leis que obrigam intervalos entre uma partida e outra, afirmou assessoria. "A CBF recebeu esse ofício e, desde então, e vem trabalhando com Fluminense e BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos) na solução", disse CBF a Splash.

Mega show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco será montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.