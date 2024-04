Matteus dá resposta sincerona sobre futuro com Isabelle após BBB 24

Os fãs do ship Mabelle receberam um balde de água fria neste sábado (20). Em entrevista ao programa 'Baita Sábado', Matteus Alegrete foi bem sincero ao dizer que o status com Isabelle Nogueira ainda é de amizade.

O que aconteceu

O programa acompanhou o retorno do brother para Alegrette, no Rio Grande do Sul. Além de registrar os primeiros momentos de Matteus com a família, a equipe não deixou de questionar como está a relação dele com Cunhã.