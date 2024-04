Kéfera faz temperatura subir de biquíni e ensina truque de bronze perfeito

Buchmann aproveitou as horas livres para responder uma caixinha de perguntas dos seguidores. Entre elas, uma sobre por que o rosto dela é mais claro que o corpo. "Eu já falei sobre isso. É porque eu uso protetor solar fator 200 no rosto e no corpo menos dois. FPS - 2! Não bronzeio o rosto, compenso depois com a maquiagem, entendeu?", explicou.

O sábado também foi agitado para a atriz. Ela foi uma das famosas convidadas para o festival de música Viiixe! Forró e Pisei, que rolou em São Paulo. Kéfera escolheu um look pra lá de ousado, com body de renda e bem decotado, combinado com um short de couro preto e acessórios prateados brilhantes.

Kéfera escolheu look ousado para festival de piseiro Imagem: Agnews

Feliz da vida com o corpo

Em entrevista recente para Splash, Kéfera falou sobre a repercussão que seu corpo mais musculoso tem gerado nas redes sociais. "É a minha melhor fase, com certeza. Ter aceito o meu biotipo e falar: 'Cara, eu sou uma mulher grande' foi importante", contou.