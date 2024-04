Bruna Lombardi vira assunto na web como jurada no Huck: 'Mais linda da TV'

Também temos a maravilhosa Bruna Lombardi hoje fazendo parte desse júri 😍 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/TzYUx041kf -- TV Globo 📺 (@tvglobo) April 21, 2024

Nas redes sociais, o público concordou com os elogios do comunicador. "A Bruna Lombardi é a estupidez da mulher brasileira linda dando na cara do resto do mundo", escreveu um perfil. "Vocês têm noção que essa mulher tem 72 anos? Bruna Lombardi, eternamente jovem!", disse outro post.

A Bruna Lombardi é a estupidez da mulher brasileira linda dando na cara do resto do mundo. Benza Deus -- Marcelo Costa 🇧🇷 (@marcelojscosta) April 21, 2024

Vocês tem noção q essa mulher tem 72 anos! Bruna Lombardi, eternamente jovem! #Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/KSV4cqcv3a -- Comenta TV Geral 🧺 ☢️ 🍓 🎰 (@ComentaTVGeral) April 21, 2024

"Eu me recuso a acreditar que a Bruna Lombardi tem 70+ que mulher linda!", escreveu uma internauta identificada como Vivica. "Bruna Lombardi inegavelmente a atriz mais linda da nossa TV", afirmou Antônio Martins. "Bruna Lombardi não é só beleza física. A mulher é bonita, educada, elegante, o tom de voz dela é bonito", elogiou Ana Cabett.