Biquíni, piscina, praia e surfe: famosos aproveitam sábado de sol

Famosos compartilharam cliques ou foram fotografados curtindo sábado de sol Brasil afora.

O que aconteceu

A apresentadora Bárbara Coelho escolheu jogar futevôlei com amigos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Já a ex-BBB Alane Dias foi fotografada caminhando em um quiosque da mesma região.

Cauã Reymond usou o sábadão para surfar, enquanto Karoline Lima curtiu o dia com a filha Cecília em uma piscina. Carolina Dieckmann, Gabi Melim, Luciana Gimenez e Patrícia Ramos também foram vistas aproveitando o dia de calor com looks refrescantes.