Jornalista faz acusação de abusos na família ao vivo: 'Não aguentava mais'

Ele contou sobre o afastamento do pai e a busca pela verdade: "Há cerca de uma década, tomei a decisão de me distanciar do meu pai e, gradualmente, do resto da minha família paterna. Havia coisas que não me agradavam, que me faziam mal, que me machucavam. Nunca desisti de buscar a verdade, do que estava acontecendo na minha casa, na minha família e dentro de mim. Tentei jogar luz na escuridão e fazer a verdade vir à tona . E foi isso que aconteceu".

Juan Pedro Aleart fez uma denúncia contra o pai: "No ano passado, denunciei meu pai por violência doméstica. Meu pai tem sido violento em todas as suas formas: física, psicológica e emocional. Ele aterrorizou todos os membros da minha família, inclusive eu. Meu pai, além de violento, abusou sexualmente da minha irmã desde os 3 anos de idade, sendo HIV positivo".

Isso causou gravíssimos problemas de saúde à minha irmã. Felizmente, ele não a infectou, mas sou testemunha de seus ataques de pânico, de ansiedade, insônia, queda de cabelo e perda de peso corporal. Sei que em diversas ocasiões ela pensou em tirar a própria vida, em decorrência de tudo que meu pai fez com ela.

O jornalista citou que convenceu a irmã a apresentar uma queixa-crime: "Cuidei dos honorários de seu advogado para que ele pudesse apresentar a queixa. Ele fez a denúncia, apresentou laudo psicológico e fui testemunha. Porque meu pai abusou sexualmente da minha irmã na minha frente quando eu era criança. Eles fizeram eu e meu irmão acreditarmos que minha irmã era exagerada, que era louca. Minha mãe foi vítima de tudo isso e cúmplice".

O apresentador revelou que o pai se suicidou após ser notificado da queixa criminal: "Não querendo enfrentar tudo o que fez, a atrocidade, decidiu tirar a sua vida. Decidiu suicidar-se. Descobrir isso foi uma notícia muito chocante, profundamente triste. Mas meu pai tomou essa decisão desde o momento em que decidiu abusar da própria filha, desde que ela tinha 3 anos, com HIV. Nas últimas mensagens nas redes sociais, ele fez o que sempre fez: tratou minha irmã como louca".

Ele ainda mandou um recado para a irmã no telejornal: "Quero te dizer, Sofi, que o filme de terror acabou. Que o monstro decidiu ir embora para sempre e nunca mais te machucar.