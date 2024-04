Ex-repórter do BBB é alvo de críticas por imitar idoso morto em banco

Vinicius Valverde, ator que ocupou o posto de repórter de rua do BBB por uma década, imitou Paulo Roberto Braga — homem que teve morte constatada em agência bancária — enquanto apresentava o programa Tá na Hora, na TV Thati SBT.

O que aconteceu

Fãs reprovaram o comportamento do jornalista, por meio de comentários no Instagram. "Falta de respeito fazer piada com a situação desse senhor", escreveu uma seguidora. "Não combina com seu jornalismo, que sempre foi nota dez. Triste por você", disse outra.

Cena foi chamada de "ridícula" por uma seguidora. "Deveria ter vergonha de uma cena tão ridícula como essa. Só mostra a todos sua falta de empatia e respeito com o próximo. Lamentável".