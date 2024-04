Urias dá detalhes de sua próxima era: 'Trabalhando com mais calma'

Urias é uma das atrações do Hopi Pride, festival LGBTQIA+ que acontece hoje (20) no Hopi Hari, em Vinhedo, interior de São Paulo. A cantora está na programação do evento pelo terceiro ano e, em 2024, faz um show de seu disco mais recente, Her Mind.

O que disse Urias

Lançado em junho de 2023, o álbum Her Mind alçou Urias a grandes festivais do país, como o The Town, e a uma turnê que passou por todo o Brasil. Agora, a mineira planeja os próximos passos com parcimônia — e conta detalhes em entrevista a Splash.