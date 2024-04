Sucesso de mentira: seu cantor favorito do Spotify pode ser um golpe

Empresas de streaming pagaram a artistas US$ 19 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões) em 2023. A líder do setor, Spotify, distribuiu metade desse valor: US$ 9 bilhões (R$ 47 bilhões).

Não se sabe o quanto foi parar na mão das pessoas por trás dos artistas fakes.

Imagem: Arte/UOL

O Spotify e outros serviços de streaming não proíbem a prática nem divulgam números.

O site britânico Music Business Worldwide (MBW) fez a primeira denúncia sobre o escândalo em 2016.

A publicação revelou que artistas estavam sendo pagos para criar músicas genéricas sob pseudônimos para as playlists do Spotify.