Artistas falsos, músicas roubadas: o crime que assombra a música sertaneja

Procurada pelo UOL, a empresa apenas informou que "detentores de direitos podem denunciar conteúdo infrator ao Spotify por meio de nosso formulário".

Questionada sobre o que faz para evitar a entrada do "conteúdo infrator", a empresa respondeu: "O Spotify depende de nossos provedores de conteúdo para verificar os direitos autorais por trás do conteúdo que eles nos entregam".

A música que virou 'Miragem'

O perfil Junior Kobal publicou no Spotify, em dezembro de 2022, uma faixa chamada "Você Anda". A canção romântica já teve mais de 790 mil plays. Não existe informação sobre o artista na internet.

A capa do álbum de Junior, com o título "Miragem", mostra um cérebro com uma coroa cercado por um triângulo colorido.

A imagem foi feita por inteligência artificial, segundo o site Was It AI?. As duas músicas de Kobal foram registradas por uma agregadora chamada Playtreks, com sede em Dubai.