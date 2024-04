Fãs de Taylor Swift apontam músicas para Kelce em novo álbum: 'Gostoso'

Taylor Swift lançou nesta madrugada o álbum "The Tortured Poets Department". O álbum contém uma série de referências a relacionamentos passados com o ator Joe Alwyn e o cantor Matty Healy, vocalista da banda The 1975.

No entanto, o que me empolgou mesmo os fãs foram as músicas aparentemente dedicadas ao atual namorado da cantora, o jogador de futebol americano Travis Kelce. As faixas "The Alchemy" e "So High School" supostamente falam do romance que a cantora está vivendo agora, com menções a termos ligados ao esporte e a "pegações" discretas, além de muitos versos apaixonadas.

Veja algumas reações de fãs da cantora às novas faixas: