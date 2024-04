Quem é Joe Alwyn, 'muso inspirador' do novo álbum da Taylor Swift?

Por que Taylor Swift e Joe Alwyn terminaram?

Nenhum dos dois falou sobre o fim do relacionamento, mas Taylor deu pistas do motivo do término. Isso porque em maio do ano passado, a cantora lançou a faixa "You're Losing Me" ("Você está me perdendo", em tradução livre), que parece fazer referência ao fim do namoro com o ator. O título do novo álbum também parece fazer referência a Alwyn, que já disse ter um grupo de conversa com outros atores chamado "The Tortured Man Club", ou "O Clube dos Homens Atormentados".

Uma fonte disse à revista People que os dois se separaram porque "tinham personalidades muito diferentes". Além disso, "Joe tinha dificuldades com o tamanho da fama de Taylor e a atenção do público", de acordo com a mesma fonte.