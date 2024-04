De novatos a headbangers veteranos, Megadeth reúne gerações de fãs em SP

Israel veio com o filho de Pará de Minas (MG). Julia perdeu uma prova importante na faculdade. Dayeli é influencer. Daniel tem 16 anos. Ronald dançou "Le Tout le Monde" na valsa do seu casamento. Um grupo que não poderia ser mais diferente, se não fosse o fato de estarem todos usando camisetas do Megadeth para prestigiar o único show da banda no Brasil em 2024, que aconteceu nan noite de quinta-feira, 18, em São Paulo.

"Eu vejo shows do Megadeth desde a primeira vez que eles vieram, em 1994, no Olympia", comenta Mauro Bernardes, 43, referindo-se a finada casa de shows paulista. "Eu já perdi as contas de quantos assisti, mas eu não me canso, porque cada show é diferente".

Não é só Mauro que bate cartão nas apresentações da banda de Dave Mustaine. Ronald Olivieri, 52, chegou a viajar de moto até o Chile para ver a banda. Detalhe: ele não tinha carta e a moto era do pai de um vizinho. "Eram os anos 1990, a gente era tudo moleque, meio irresponsável", diz, gargalhando. "Sempre fui muito fã, minha esposa também. Tanto que, no nosso casamento, dançamos 'Le Tout le Monde', foi lindo", continuou, referindo-se a um dos hits do grupo.