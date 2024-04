Ex-BBBs Isabelle e Matteus se encontram hotel, se beijam e posam para fotos

Depois, os dois se viram, e Isabelle perguntou sobre o cabelo dela. "O que você achou do meu cabelo?", perguntou a dançarina. "Está louco. Olha isso. Dá um girinho para a gente ver", disse Matteus.

Em seguida, os dois se abraçam e se beijam. "O que achou do meu cabelo ondulado?", perguntou Isabelle. O gaúcho suspirou e, depois, o casal posou para fotos.

Nessa madrugada a Isabelle acordou tossindo, pq a ONÇA RUGIU BRABO pro Matteus, com certeza, pq o homi tá rendido kkkkk #mabelle #bbb24 pic.twitter.com/ehOoZWEDg8 -- YAH (@FabiQu7065) April 19, 2024

Romance no BBB

Durante o confinamento, Isabelle e Matteus iniciaram um romance. Na reta final do programa, os dois ficaram juntos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

No Mais Você desta quinta-feira (18), Matteus deu o futuro de seu romance com Isabelle como incerto fora do BBB 24. Matteus disse que os dois ainda "vão conversar" sobre o assunto fora da casa. "Eu sou muito responsável pelas minhas ações. A gente vai voltar para as nossas realidades, vai ver, acalmar a cabeça e, se Deus quiser, vai ter a oportunidade de conversar. É nítido que a gente tem uma química, mas seja o que Deus quiser. O futuro a Deus pertence", afirmou.