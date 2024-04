Estrela de reality gringo diz que se obrigava a transar com ex: 'Tortura'

Bethenny Frankel, 53, relembrou o complicado casamento com Jason Hoppy, 53.

O que aconteceu

Em seu novo podcast "Just B Divorced with Bethenny Frankel" (que pode ser traduzido como "Apenas seja divorciado"), ela contou sobre se forçar a ter relações sexuais com o ex-marido. "Ele costumava me dizer: 'Você parece um bloco de gelo'. Porque eu não quer ter intimidade, não queria fazer sexo", relata.

Quando faziam sexo, ela relembra não fazer por prazer. "Eu costumava me forçar, me amordaçar fazendo. Foi uma tortura", conta ao relatar sobre o fracasso do relacionamento até na vida sexual.