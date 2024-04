Bruna Marquezine choca fãs com look decotado e transparente de R$ 11 mil

Bruna Marquezine, 28, surpreendeu os fãs com um look ousado nas redes sociais.

O que aconteceu

O fotógrafo João K relembrou um ensaio feito com a atriz. Nesta sexta-feira (19), exibiu os cliques que tirou da famosa com a roupa decotada no Carnaval deste ano.

Na sequência de fotos, Bruna Marquezine apostou em um vestido "colado" preto. Além de ser decotado e transparente, o look também contou com fendas. A peça da grife Mugler é avaliada em R$ 11 mil.