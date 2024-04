Bailarina vítima de 'brincadeira inoportuna' de Ratinho pede demissão

Cintia Mello pediu demissão do Programa do Ratinho após comentários do apresentador sobre seu cabelo.

O que aconteceu

A bailarina anunciou que deixou a atração onde trabalhava há nove anos. "Eu decidi me desligar do programa do Ratinho. Há alguns dias fui tragada por uma situação em que eu não escolhi passar, e quero deixar bem claro aqui que tenho muito orgulho de ser uma mulher negra. Fui pega de surpresa por uma brincadeira inoportuna e, para mim, contraditória, por ter sido feita por uma pessoa que sempre elogiou meu cabelo natural", declarou, em pronunciamento no Instagram.

Cintia disse que tentou diálogo, mas não foi correspondida. "Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando na vida de pessoas negras, como impactou no meu cotidiano, na minha saúde mental, na minha vida profissional, até porque trabalho com a minha imagem nas redes sociais. Na outra semana, tinha esperança que algo acontecesse, ou uma conversa pessoalmente, uma nota, um esclarecimento publico porque meu constrangimento foi público, mas nada aconteceu", continuou.