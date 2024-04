Ratinho constrange bailarina negra e pergunta se cabelo black é peruca

Após a repercussão nas redes sociais, Cíntia se manifestou e disse ter ficado "triste com alguns fatos". "Mas todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou verdadeira, o quanto eu sou justa e não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas que acontecem na minha vida, afinal a minha rede social é aberta. Nesse exato momento estou cuidando da minha filha, estou cuidando das minhas coisas, preciso trabalhar, mas eu preciso ter discernimento e calma para falar a respeito do assunto".

Em nota, a equipe de Ratinho disse que a fala do apresentador foi mal interpretada. "Ele não concorda com a forma que interpretaram o assunto".

Acusação de racismo

Nas redes sociais, a fala de Ratinho como racista. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) chamou de "violência inaceitável" o episódio e disse que o apresentador "precisa ser responsabilizado".

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) chamou de "comentários racistas" as falas de Ratinho sobre o cabelo de Cíntia. A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL-RJ) falou em "nojo". A ex-bbb Jessi Alves disse ter ficado "desconfortável" com a fala "problemática" de Ratinho.