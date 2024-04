Em cena decisiva, João mostra outro lado e dá ordem perigosa para Damião

No capítulo de 'Renascer' desta quinta-feira (18), Sandra, João Pedro e Augusto enfrentam Egídio. José Inocêncio celebra a gravidez de Buba.

Inácia critica a atitude de João Pedro e Augusto por terem ameaçado Egídio. José Inocêncio orienta Venâncio em como agir com Eliana, e conta que a ex-mulher do filho estava tendo um caso com Damião.

Eliana revela a Kika que está apaixonada por Damião. Buba se sente mal por usar a falsa barriga e por mentir para José Inocêncio.