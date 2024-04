Fred Nicácio alfineta 'afrobetização' de Wannesa Camargo: 'Essa é nova'

Ao ser desclassifica do programa após uma atitude com Davi, 21, vencedor da edição, Wanessa fez um pedido de desculpas público para o participante e reconhecendo ter atitudes vindas do racismo estrutural. Poucos depois, as desculpas foram apagadas após uma briga entre Davi e Bin Laden, 30, e ela falou estar "cansada de ser o bode expiatório".