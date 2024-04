5 coisas que você precisa saber sobre o roubo de músicas sertanejas

1. Músicas inéditas de compositores sertanejos estão sendo roubadas e publicadas por uma rede de perfis falsos no Spotify, desviando direitos autorais. O UOL encontrou 209 artistas fake que publicaram 444 faixas. Elas tiveram mais de 28 milhões de plays, o que pode render aos golpistas cerca de R$ 332 mil.

2. Os autores suspeitam de ladrões "infiltrados" nos grupos de WhatsApp onde circulam as "guias", as versões de demonstração que eles mandam para tentar vender aos cantores. Essas guias, então, aparecem no Spotify em nome de artistas que não existem, com capas genéricas, algumas criadas por inteligência artificial.