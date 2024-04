Veruska Donato: 'Tenho pesadelos com a Globo quase toda semana'

O padrão estético institucionalizado, as pressões da chefia e a evidente renovação do quadro de profissionais do jornalismo criaram um clima de insegurança e imprevisibilidade para Veruska -- assim como para outros profissionais da área.



Veio uma mudança para a qual nós não estávamos preparados, porque ela [Globo] nos formou para ser aquele padrão duro no ar, de você dar a notícia e não interagir com o espectador. E de repente ela mudou tudo, não nos formou, não nos treinou e nós que estávamos há mais tempo não nos encaixamos no novo perfil que ela queria.

As participações em telejornais de rede, como Jornal Nacional e Jornal da Globo, foram ficando cada vez mais raras. "Passei a ser repórter mais local [...] E isso, para a empresa, é um rebaixamento. Para o departamento de jornalismo, tirar você do Jornal Nacional e te botar no SP1 e SP2 é uma forma de te punir por algo que você fez."

Eu era boa no que eu fazia, eu estava lá há 20 anos, por que usar dessa política comigo? Ninguém nunca me contou [...] Eu produzia as pautas do JN e elas não eram aprovadas. O que eu estava fazendo de errado?

Recomeço em Campo Grande

Jornalista atua como assessora de imprensa em Campo Grande Imagem: Reprodução/Instagram

Veruska deixou São Paulo e voltou a morar em Campo Grande (MS) — cidade natal da jornalista —, com a filha, no fim de 2021. À época, foi recebida com festa por familiares, amigos e empresas de comunicação. Ela chegou a apresentar um programa na afiliada da Record, por dois anos, e hoje atua como assessora de imprensa da prefeitura local.