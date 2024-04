Jonas Brothers fazem apresentação única em SP hoje; ainda há ingressos

Os Jonas Brothers se apresentam com a The Tour nesta terça-feira (16), no Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação única é a primeira dos irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas no Brasil em mais de 10 anos. O grupo veio pela última vez em 2013 com a "Jonas Brothers World Tour".

A The Tour passa por todos os álbuns lançados, incluindo sucessos como "Sucker", "When You Look Me in the Eyes", "Burnin' Up" e "Cake by the Ocean".