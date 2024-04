Fãs resgatam briga de Paes Leme e Gagliasso por causa de Ewbank: 'Ciúmes'

Após Fernanda Paes Leme, 40, revelar que sua amizade com Bruno Gagliasso, 42, está estremecida, internautas recuperaram um vídeo em que os dois falam sobre uma briga do passado, devido ao ciúmes que Giovanna Ewbank, 37, sentia da amizade entre eles.

O que aconteceu

Paes Leme e Gagliasso mantêm uma amizade que iniciou em 1998. Entretanto, eles romperam laços por um período após o ator iniciar relacionamento com Ewbank. "A Fernanda sempre teve uma amizade comigo muito forte e tinha total entrada na minha casa, você fazia parte da minha vida, e isso assustou a Giovanna. Foi muito complicado, a Giovanna sentia ciúmes da Fernanda, e eu também não me impus, poderia ter cortado isso", declarou o ator no podcast Quem Pode, Pod.

Fernanda respondeu contando que nunca ficou magoada com Giovanna, mas sim com Bruno: "A minha mágoa nunca foi dela, porque ela não era minha amiga. A minha mágoa foi dele [Bruno], porque ele que era meu amigo e não bancou minha amizade. Isso me deixou mal, chateada".