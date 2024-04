Após novo assédio, Joana abre boca de sacola sobre segredo de Sandra

No capítulo de 'Renascer' desta terça-feira (16), José Inocêncio diz a Mariana que quer conviver com a mulher do jeito como a conheceu.

Joana ameaça Egídio e acaba contando ao coronel que Sandra está na casa que era de Jacutinga. José Inocêncio confidencia a Augusto que se preocupa com a segurança de Norberto e Rachid depois que eles se juntaram a Sandra na abertura da casa.

João Pedro questiona Sandra sobre a real intenção com o novo negócio. Morena se comove ao contar para Lu sobre a vida na casa de Jacutinga.