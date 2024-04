Ana Hickmann nega ter proibido o filho de visitar o pai

A apresentadora Ana Hickmann postou um vídeo em seu canal no YouTube e negou que tenha proibido o filho, Alezinho, de visitar o pai, o empresário Alexandre Correa.

O que ela disse

No vídeo gravado ao lado do namorado, o também apresentador Edu Guedes, Ana Hickmann respondeu a perguntas de seguidores. A apresentadora disse. "Continuo conseguindo proteger meu filho da internet."